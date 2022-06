Pokémon : Les neiges de Hisui - Découvrez "Double nuance" le dernier épisode de la nouvelle série animée inspirée par Légendes Pokémon : Arceus

La nouvelle série animée Pokémon inspirée par Légendes Pokémon : Arceus touche à sa fin après trois épisodes. Dans ce dernier épisode intitulé "Double nuance", Alec et son Zorua vont devoir faire face à un Pokémon baron, la spécificité de Légendes Pokémon : Arceus et devront redoubler d'efforts pour survivre face à cette grande menace. Ce nouvel épisode est visionnable sur TV Pokémon (l'application sur Nintendo Switch) et sur Youtube (voir en fin d'article) et devrait satisfaire ceux qui désiraient boucler la boucle initiée par cette nouvelle série animée.

