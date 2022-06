Pokémon : Les neiges de Hisui - Découvrez " Reflets embrasés sur la neige" le second épisode de la nouvelle série animée inspirée par Légendes Pokémon : Arceus

Après un premier épisode le 18 mai dernier , Pokémon : Les Neiges de Hisui, la nouvelle série animée inspirée par le dernier jeu Pokémon en date, Légendes Pokémon : Arceus lui-même sorti le 28 janvier dernier , la série animée revient aujourd'hui avec un second épisode intitulé "Reflets embrasés sur la neige". Second épisode d'une trilogie, les aventures d'Alec et de son Zorua continuent alors qu'une menace se dessine à l'horizon.

Visionnable sur TV Pokémon (l'application sur Nintendo Switch) et sur Youtube, la série animée vous donne rendez-vous le 22 juin prochain . Il est à noter que bien que cette série soit doublée en anglais des sous-titres français sont automatiquement ajoutés sur les épisodes.

Les aventures d’Alec dans la région de Hisui continuent dans « Reflets embrasés sur la neige » où le jeune garçon se lie d’amitié avec un Zorua de Hisui. La nouvelle minisérie animée de Pokémon : Les neiges de Hisui continue avec la sortie du deuxième épisode sur TV Pokémon et la chaîne YouTube officielle de Pokémon. L'épisode « Reflets embrasés sur la neige » reprend la suite des évènements du premier épisode. Après avoir fait une chute d'une falaise, le jeune Alec et Zorua de Hisui remontent la pente ensemble et se lient d'amitié. Cependant, lorsqu'Alec retrouve son père, le garçon est surpris par la réaction de ce dernier lorsqu'il découvre le petit Pokémon. Ce nouvel épisode sortira le 22 juin. Continuez à suivre Pokemon.fr pour en savoir plus sur Pokémon : Les neiges de Hisui.

Source : Pokemon