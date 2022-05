Pokémon : Les neiges de Hisui - Découvrez " Sur les glaces azurées" le premier épisode de la nouvelle série animée inspirée par Légendes Pokémon : Arceus

Nous vous en avions déjà parlé, la toute nouvelle série animée Pokémon inspirée par Légendes Pokémon : Arceus, le gros hit de ce début d'année sur Nintendo Switch, vient de sortir et son premier épisode intitulé "Sur les glaces azurées" est disponible au visionnage . Trouvable ci-dessous, ce premier épisode s'attarde sur les débuts de la relation entre Alec et son Zorua qui sont les héros de ce nouvel animé. Visionnable sur TV Pokémon (l'application sur Nintendo Switch) et sur Youtube, la série animée vous donne rendez-vous le 8 juin prochain (soit dans 3 longues semaines) pour découvrir la suite des aventures de nos deux héros. Il est à noter que bien que cette série soit doublée en anglais des sous-titres français sont automatiquement ajoutés sur les épisodes.

Que pensez-vous de ce premier épisode ? Attendez-vous le 8 juin prochain avec impatience ?

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est disponible depuis le 28 janvier 2021 . Notre test complet est à lire ICI et la revue de presse du jeu est à retrouver LA. Voir aussi nos vidéos en francais du titre et toutes nos news précédentes.

Dans la région de Hisui, on dit que les humains et les Pokémon ne peuvent pas vivre ensemble. Lorsqu’Alec rencontre un Zorua de Hisui, il pourrait bien changer d’avis !



Découvrez leurs enseignements mutuels dans la nouvelle série #PokemonLesNeigesDeHisui. pic.twitter.com/hbN2nJ8HmA — Pokémon France (@PokemonFR) May 18, 2022

