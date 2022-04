Pokémon : Les neiges de Hisui - Découvrez dès le mois prochain la nouvelle série animée inspirée par Légendes Pokémon : Arceus

Annoncée il y a quelques semaines , la nouvelle web-série animée inspirée par Légendes Pokémon : Arceus se précise. Produite par WIT Studio, connu pour la série L'Attaque des Titans ou encore pour l'animé StarFox Zero : Le combat commence ) la série, nommée Pokémon : Les neiges de Hisui (ou Pokémon: Hisuian Snow en anglais ) sera à voir dès le mois prochain sur TV Pokémon (que vous pouvez retrouver sur Nintendo Switch ou sur le net) et la chaîne YouTube officielle de Pokémon. On y suivra les aventures d'un garçon nommé Alec et d'un Zorua de Hisui. Pour en savoir plus, retrouvez un court résumé ci-dessous ainsi qu'une première illustration. Le premier épisode de Pokémon : Les neiges de Hisui sera publié le 18 mai prochain .

Quand Alec était plus jeune, son père lui disait que les gens et les Pokémon ne pouvaient pas vivre ensemble. Mais la rencontre d'Alec avec Zorua semblerait indiquer qu'il en est tout autrement.

