Les Nintendo Chronicles - Votre nouveau rendez-vous en live sur Nintendo Master !

Bonjour à toutes et à tous ! C’est avec grand plaisir que j’ai l’honneur de vous annoncer l’arrivée des Nintendo Chronicles sur Nintendo-Master !

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pingoléone3000 et depuis 2013 je réalise et anime des podcasts sur l’actualité et l’univers Nintendo, les Nintendo Chronicles (dont vous avez peut-être pu écouter l’épisode en 3 parties de débriefing de l’E3 dernier sur mon blog). Aujourd’hui, je lance une nouvelle formule sur Nintendo-Master avec les Nintendo Chronicles Live !

Dans cette émission en direct qui sera diffusée ce soir sur Twitch de 21h à 23h , vous me retrouverez en compagnie de deux rédacteurs du site, ArwennaVampyr et Lotario ainsi que Ryfalgoth, visiteur habitué du site et compagnon de podcast de longue date pour débattre des annonces survenues lors du dernier Pokémon Present sur Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante et Légendes Pokémon Arceus.



Nous espérons vous retrouver nombreux, et à ce soir ! L’émission sera bien entendu également disponible en rediffusion, ainsi que dans une version podcast audio qui devrait avoir fait l’objet d’un montage plus propre.