Le Pokémon Caninos, forme de Hisui distribué aux Etats-Unis pour Légendes Pokémon: Arceus

Légendes Pokémon : Arceus est à peine sorti que c'est déjà un grand succès mondial tant critique que public. Depuis le temps que les fans attendaient une évolution, les voilà combler. le jeu n'est pas parfait et il y aurait encore des choses à dire et à améliorer mais globalement, tout le monde est d'accord, à commencer par notre docteur és Pokémon, GG, le jeu est fun et hyper immersif (voir notre test pour plus de détails.) Evidemment, connaissant The Pokémon Company (et plus largement les jeux vidéo) on peut s'attendre à du contenu supplémentaires dans les mois à venir. On se demande d'ailleurs s'il y aura bien un nouveau jeu Pokémon (ou une extension payante) en fin d 'année comme c'est la tradition toujours... En attendant de le découvrir, on apprend grâce au site de référence Serebii.net qu'une distribution de Caninos forme de Hisui va commencer aux Etats-Unis le 25 février prochain . Pour l'obtenir, il faudra se rendre dans un des magasins de l'enseigne GameStop entre le 25 février et le 13 mars. Vous recevrez alors un code spécial permettant d'obtenir le Caninos forme de Hisuiainsi que 20 Plume Ball. Pour le moment, cette distribution n'est pas annoncée en dehors des Etats-Unis mais GameStop étant la maison-mère de Micromania-Zing, il est possible qu'une opération similaire soit organisée en France. Evidemment, on vous tient au jus.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est disponible depuis le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour voir ce qu'on en pense, retrouvez notre test complet ICI. Voir aussi la revue de presse du jeu compilant tous les tests déjà publiés. Voir aussi nos vidéos en francais du titre et nos news précédentes.

Voici à quoi ressemblent les Caninos de la région de Hisui. Cette forme est dotée d'un pelage plus long et volumineux que celui des Caninos déjà connus. Cette toison retenant la chaleur lui est très utile dans le climat froid de la région. Sa corne tranchante constituée de pierre se brise facilement. Caninos de Hisui l'utilise donc toujours au moment le plus opportun pour un maximum d'efficacité.

