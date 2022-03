Légendes Pokémon Arceus - En mars, recevez 90 balls gratuitement via l'option Cadeau Mystère

Vous avez prévu une petite session de Légendes Pokémon : Arceus ce week-end, mais vous n'avez pas envie de farmer les matériaux pour confectionner les balls les plus puissantes ? Qu'à cela ne tienne, Game Freak et The Pokémon Company ont un petit cadeau pour vous, avec pas moins de 90 balls à récupérer gratuitement, à savoir :

30 Hyper Balls

30 Gigamasse Balls

30 Propulse Balls

Pour les récupérer rien de plus simple, il vous suffit de lancer le jeu, de vous rendre dans le menu Cadeau Mystère, et de rentrer le code suivant : ARCEUSADVENTURE.

Ne tardez pas, le code est valable jusqu'au 31 mars 2022 uniquement !