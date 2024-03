The Pokémon Company créé une nouvelle filiale : Pokémon Works

Joe Merrick du site Serebii.net, véritable référence du Pokémonverse, vient de révéler que The Pokémon Company avait créé une nouvelle filiale nommée Pokémon Works.

Si pour le moment, on ne sait pas le rôle que jouera cette filiale, Joe Merrick relève qu'elle est installée à Shinjuku, à Tokyo, dans le même bâtiment que la société de développement ILCA à qui l'on doit notamment le développement de Pokémon HOME mais aussi de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante.

Malgré cela, il faut noter qu'ILCA n'appartient pas à The Pokémon Company et serait même assez proche de Bandaï-Namco pour qui la société a développé, l'année dernière , ONE PIECE ODYSSEY.

Pour mémoire; la licence Pokémon appartient en grande partie à trois sociétés : Creatures Inc.(une société fondée par Tsunekazu Ishihara et Satoru Iwata), Game Freak et Nintendo.

Alors à quoi servira Pokémon Works ? On espère en apprendre plus prochainement .

Notez que pour le moment, il n'y a pas de jeu Pokémon, comme prévu habituellement, en fin d'année sur Nintendo Switch mais le dernier POKEMON PRESENTS a annoncé la sortie de Légendes Pokémon : Z-A en 2025 (voir ici pour les détails).

