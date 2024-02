Légendes Pokémon Z-A : nouveau jeu Pokémon annoncé pour 2025 probablement sur Nintendo SWITCH 2

C'est LA grosse annonce du Pokémon Presents du jour (dont on vous dit tout sur notre news spéciale), un nouveau jeu de la série Légende Pokémon a été annoncé. Pour l'instant peu d'infos, à part une courte vidéo avec quelques bribes du scénario et son titre : Légendes Pokémon Z-A. Le jeu n'a pas de plateforme et on peut supposer qu'il est prévu sur Nintendo SWITCH 2... Pour mémoire, d'après de nombreuses rumeurs, Nintendo prévoyait initialement de sortir sa nouvelle console en fin d'année avant de finalement changer ses plans et viser une sortie pour mars 2025. Peut-être que le jeu a vu sa sortie décalée aussi ? Quoiqu'il en soit, pour le moment, il n'y a pas de nouveau jeu Pokémon pour les fêtes comme c'est généralement le cas.

Notez que le logo Nintendo Switch apparaît à la fin de la vidéo et que donc le jeu sortira au moins sur Nintendo Switch…

En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer de Légendes Pokémon Z-A et une courte présentation.

Une nouvelle aventure vous attend à Illumis, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de cette ville un lieu appartenant autant aux humains qu’aux Pokémon

