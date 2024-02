La Nintendo SWITCH 2 officiellement révélée en mars ? Un Nintendo Direct mini - Partner Showcase pour patienter

Le Nintendo Direct que plusieurs rumeurs annonçaient pour cette semaine (le 6 ou le 7 février ) se fait toujours attendre. En même temps, c'est vrai que ça paraissait crédible puisque ces dernières années, un Nintendo Direct a toujours été publié la première semaine de février. Mais qu'à cela ne tienne, ce sera peut-être pour la semaine prochaine ? A moins que...

A moins que 2024 ne soit pas tout à fait une année comme les autres.

D'après "l'insider" Nate the Hate, le prochain Nintendo Direct devrait être un Nintendo Direct Mini, probablement un Nintendo Direct de style Nintendo Direct Mini : Partner Showcase, uniquement dédié aux jeux tiers. En gros, Nintendo compléterait le catalogue Switch 2024 de jeux Nintendo déjà annoncés (Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach: SHOWTIME! ,Luigi's Mansion 2 HD et Paper Mario : La Porte Millénaire) avec des jeux d'autres studios. Alors, à dire vrai, Nate the Hate n'affirme rien et parle d'une "spéculation éclairée" mais si on en croit ses "lumières", ce ne sera pas un Nintendo Direct classique.

Et pourquoi pas ? On a déjà relevé que la majorité des jeux Switch de 2024 étaient des remakes et qu'ils avaient tous été dévoilés assez tôt, contrairement aux habitudes de Nintendo. Une façon peut-être de rassurer les possesseurs de la console mais aussi d'évacuer le problème du catalogue de la console pour mieux se concentrer sur l'avenir... En effet, peut-être que les prochains jeux que Nintendo annoncera en 2024 concerneront le successeur de la Nintendo Switch ?

En tout cas, toujours d'après Nate the Hate, Nintendo pourrait annoncer la Nintendo SWITCH 2 (nom hypothétique de la future console, communément utilisé) dans très peu de temps : durant le mois de mars 2024 . Nate the Hate prétend avoir entendu parler du " mois de mars " pour la révélation de la nouvelle console dès la gamescom 2023 mais que cela restait flou. Depuis, le temps a passé et la date semble se confirmer.

Un autre spécialiste ès fuites bien connu, Necro Felipe du site Universo Nintendo semble du même avis. D'après ses propres sources, plusieurs sociétés partenaires se prépareraient à annoncer leurs projets, et plusieurs magasins s'activeraient pour l'arrivée de la console.

Evidemment, faut-il le rappeler : tout ceci ne reste que pure spéculation mais au moins, on devrait être fixé (ou pas) d'ici peu. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

