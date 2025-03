Tomodachi Life : Une vie de rêve annoncé en 2026 sur Nintendo Switch

Finalement, le Nintendo Direct spécial Switch 1 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) était plutôt sympa même s'il n'y avait pas de "grosse" annonce. En même temps, la semaine prochaine , il y a le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 et c'est évidemment là que Nintendo ne devra pas se rater.

Pour autant, le Nintendo Direct du jour a fait quelques annonces dont un nouveau Rhythm Paradise et un nouveau Tomodachi Life.

Pour mémoire, Tomodachi Life est un titre improbable qui a rencontré un succès inattendu lors de sa sortie en 2014 sur 3DS. C'est une sorte d'Animal Crossing totalement barré et hallucinant dans lequel on joue avec des Mii qui se retrouvent dans des situations délirantes et nonsensiques.

Si vous êtes fan, réjouissez-vous donc, puisque Tomodachi Life : Une vie de rêve devrait débarquer sur Nintendo Switch en... 2026 . Et dire qu'on pensait que le Nintendo Direct allait présenter des jeux Switch 1 pour nous faire patienter jusqu'à la sortie de la Nintendo SWITCH 2.

En attendant d'autres détails, retrouvez une courte présentation et le premier trailer de Tomodachi Life : Une vie de rêve

Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Tomodachi Life : Une vie de rêve : Tomodachi Life fait son retour avec le premier opus de la série depuis plus de 10 ans. Créez des Mii à votre image ou à l'image de vos amis, de votre famille... ou même de qui vous voulez ! Partagez ensuite leur quotidien dans une île en bord de mer. Impliquez-vous dans leurs relations et découvrez les mille et une façons dont les Mii interagissent. Vous pourrez même visiter leurs rêves ! Tomodachi Life : Une vie de rêve fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch.

