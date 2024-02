Nintendo Direct : Partner Showcase enfin officiellement annoncé - Tous les détails

Cette fois, c'est la bonne. Notre boule de cristal fêlée ne s'était presque pas trompée (le presque est important). On "l'attendait" le 7 puis le 14, puis le 15... Ce sera finalement le 21. En effet, un Nintendo Direct sera diffusé le 21 février à 15 heures (heure de Paris).

Par contre, comme les dernières rumeurs le laissaient entendre, ce sera un Nintendo Direct : Partner Showcase, c'est à dire un Direct centré uniquement sur les jeux tiers à venir sur Nintendo Switch.

Pour être honnête, ce n'est pas réellement une surprise puisqu'il y a généralement trois Nintendo Direct par an dont le premier, en février. Cependant, le fait que ce soit un Partner Showcase et qu'il n'y aura donc pas de jeux Nintendo au programme est plus étonnant...

Sur ses réseaux, Nintendo annonce "un #NintendoDirect: Partner Showcase d'environ 25 minutes centré sur les jeux édités et développés par nos partenaires à venir durant la première moitié de l'année 2024 sur Nintendo Switch".

Alors à quoi faut-il s'attendre ? Quels jeux tiers seront annoncés mercredi ?

Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les donner en commentaires et rendez-vous ici même, mercredi 21 février 2024 à 15 heures (heure de Paris) pour le découvrir.

POUR RAPPEL : TOUTES LES ANNONCES ET DETAILS DU NINTENDO DIRECT DE SEPTEMBRE 2023 A RETROUVER ICI

