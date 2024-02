De nouvelles rumeurs d'un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase la semaine prochaine

"Alors ! Peut-être !" La ritournelle des rumeurs se fait de nouveau entendre ! Après avoir prédit un Nintendo Direct pour la première semaine de février , puis pour le 15 février , il semblerait que les leakers n'en ai pas fini de tenter de viser juste pour la date du tant attendu Nintendo Direct de février 2023 . Il semblerait, encore une fois selon les leakers (au parcours semé d'embuches et de fausses prédictions), que Nintendo ait choisi de décaler son Nintendo Direct Mini: Partner Showcase (le Nintendo Direct rempli de jeux tiers) en raison de la tenue d'un podcast spécial Xbox jeudi 15 février dernier . Pyoro qui a vu juste par le passé (mais une horloge cassée donne deux fois la bonne heure, rappelons-le), vient d'annoncer sur son Twitter que le Nintendo Direct Mini Partner Showcase de février 2023 aura bien lieu dans la semaine prochaine (donc la semaine du 19 au 24 février) .

Le risque est assez gros pour que l'on puisse, cette fois-ci, croire que Pyoro a peut-être des sources bien informées. Si un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase n'a pas lieu la semaine prochaine, la crédibilité de Pyoro sera entachée pour de bon et celui-ci le sait. Une raison de voir de la fumée, là où il pourrait y avoir du feu. D'autant plus lorsque l'on sait qu'un autre leaker, Jeff Grubb, a, lui aussi, parlé d'un tel report de la part de Nintendo, pour la même raison.

Vous l'aurez compris à la lecture de cet article au conditionnel, il s'agit, encore et toujours de rumeurs venant de personnes à la crédibilité douteuse (comme l'a encore une fois prouvé cette semaine). Nous vous encourageons donc à les prendre avec de grosses pincettes. Sachez cependant qu'une phrase prononcée par Phil Spencer dans son podcast pourrait aussi aller dans ce sens. Pyoro va même jusqu'à indiquer que Sea of Thieves et Penny’s Big Breakaway seraient bien présents durant cet événement.

Nous verrons bien, mais compte tenu du climat particulier et de la prise de risque de Pyoro, il nous semblait judicieux de vous en informer. Que pensez-vous de cette énième rumeur ? Avec un Nintendo Direct (sous tous ses formats et déclinaisons) en février chaque année depuis 2012 , il était évident que tout le monde allait tenter de se faire passer pour un insider en annonçant des dates plausibles pour l'événement. Personnellement, je prédis des conférences de jeux vidéo en juin 2024 , j'ai mes sources.

I know no one wants to hear this, but just like when the Queen died, this is real: I heard earlier this week that they were discussing moving the Direct *because* of the Xbox business update.



I've never known the date for sure. I've only ever heard by the middle of Feb. https://t.co/ftRb0i2Clt