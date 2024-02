Hi-Fi Rush, Sea of Thieves - Xbox confirme que certains titres arriveront bien chez Nintendo sans donner les noms

Après les rumeurs, les leaks plus ou moins avérés et surtout les spéculations, Phil Spencer a enfin levé le voile sur les plans de Xbox pour sa politique d'exclusivité. Oui certains titres vont bel et bien débarquer sur les consoles concurrentes à Xbox, donc les machines PlayStation et les consoles Nintendo, mais ce sera au cas par cas ! Sans citer de noms, Phil Spencer a déclaré dans son podcast spécial que quatre titres, jusqu'à présent exclusif aux consoles Xbox et PC, vont devenir multiplateforme. Deux jeux "axés sur la communauté" et deux "petits jeux qui n'ont pas vocation à se vendre à millions" vont débarquer sous peu sur les consoles concurrentes. Les bruits de couloirs parlent de Sea of Thieves, Grounded, Pentiment et Hi-Fi Rush. Si Hi-Fi Rush et Sea of Thieves sont presque confirmés, le temps nous dévoilera si ces bruits de couloirs étaient fondés.

Rowboats are red,

And sometimes they're blue,

Other times they're green,

Occasionally they can be white...



Wait, where were we going with this? — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) February 14, 2024