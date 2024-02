Sea of Thieves : Rare tease l'arrivée du jeu sur Nintendo Switch et PS5

Jeudi à 21h (heure de Paris) Microsoft dévoilera sa nouvelle stratégie commerciale dans un évènement spécial nommé Xbox Business Update. A cette occasion, Microsoft pourrait sonner la fin des exclusivités, tout ou en partie, pour ses plateformes ce qui pourrait être raccord avec les nombreuses rumeurs qui annoncent l'arrivée de Hi-Fi Rush, Pentiment ou encore Sea of Thieves sur PS5 et Nintendo Switch. Pour mémoire, Sea of Thieves est un jeu d'action-aventure multijoueur développé par rare et édité par Xbox Game Studios. Il est disponible sur Xbox depuis 2018

Si pour l'instant, l'arrivée du jeu (et des autres) ne reste que pure spéculation, le compte X officiel de Sea of Thieves vient de publier un drôle de tweet :

Les barques sont rouges,

Et parfois elles sont bleues,

D'autres fois, elles sont vertes,

Parfois, elles sont blanches... Une minute, où voulions-nous en venir ?

Du rouge, du bleu, du vert, du blanc... Que faut-il comprendre ? Pour beaucoup de fans, c'est simple, Après avoir été une exclusivité Xbox (le vert) et être sorti sur Steam (le blanc) le jeu arrive sur Switch (le rouge) et sur PS5 (le bleu). Notez que le même raisonnement a été fait à propos de T-shirts colorés inutilisés trouvés dans les fichiers de Hi-Fi Rush. Alors, Sea of Thieves bientôt sur Nintendo Switch (et PS5) ? Encore un peu de patience avant de le découvrir (ou pas). En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

