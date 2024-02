Plus de jeux Xbox sur PS5 et Nintendo Switch ? Une mise au point la semaine prochaine

Est-ce la fin des exclusivités Xbox ? Depuis plusieurs semaines des rumeurs de portages PS5 et Nintendo Switch de Hi-Fi Rush et de Sea of Thieves, deux exclusivités Microsoft, agitent la toile. A priori, un changement de stratégie serait en préparation du côté de la Xbox. On sait que Microsoft a été récemment dans l'œil du cyclone de la FTC (la commission de contrôle des pratiques anti-concurrentielles des États-Unis) par crainte d'un abus de position dominante suite au rachat d'Activison (après celui de Bethesda). Et si Microsoft a souvent mis en avant son souhait de proposer ses jeux au plus grand nombre, pour le moment cela ne signifie pas la fin des exclusivités Xbox, d'autant plus que Sony et Nintendo continuent de capitaliser sur leurs exclusivités.

Cependant, les rumeurs se faisant de plus en plus insistantes, Phil Spencer, le big boss de la Xbox a pris la parole sur ses réseaux pour annoncer une "mise à jour" lors d'un événement spécial durant lequel sera évoquée la nouvelle "vision de l'avenir de la Xbox". Nous devrions donc en avoir le cœur net à ce moment là. Evidemment, nous vous tiendrons au courant.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi :

,

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.