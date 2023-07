Minecraft : la version Nintendo Switch génère bien plus de revenus que les versions Xbox et Playstation

Le procès qui oppose Microsoft à la FTC (la commission de contrôle des pratiques anti-concurrentielles des États-Unis) suite au rachat d'Activison continue d'alimenter le fil des news avec de nouvelles informations quotidiennes. Ainsi, aujourd'hui, on en apprend un peu plus au sujet de Minecraft qui est "le jeu le plus rentable" de Microsoft. Sans donner de chiffres, Microsoft a confirmé lors du procès que les plus gros revenus générés par le jeu provenaient des versions PC et mobiles du jeu. Par contre, pour les versions consoles, Microsoft a révélé que la version Nintendo Switch surpassait les autres et générait près de deux fois plus de revenus que la version PlayStation et quatre fois plus que la version Xbox.

Question : Minecraft est-il un moteur de revenus important pour Xbox ? Oui. Question : Comment la Xbox se situe-t-elle par rapport à d'autres plates-formes ? C'est la plus petite Question : Quelle est la comparaison entre la PlayStation et la Xbox ? Elle est environ deux fois plus grande. Question : Et Nintendo ? Environ deux fois plus grande que la PlayStation. Quatre fois plus que la Xbox. Question : Si vous comparez le revenu net à la marge brute, quelle est la rentabilité de Minecraft ? Minecraft est l'un des jeux les plus rentables, sinon le plus rentable.

Sur le même sujet, lire aussi :

Source : Tweaktown