Les développeurs de Mojang Studios réagissent à la présence de Steve dans Minecraft

Cela fait longtemps que certains évoquent l'arrivée de Steve dans Smash Bros, un peu comme une blague un peu lourdingue qui ne fait rire personne car tout le monde est persuadé que cela n'arrivera jamais. Cependant, il est vrai qu'en quelques années, les certitudes d'hier ont volé en éclat et des licences que l'on pensait exclusif à certaines plateformes ne le sont plus nécessairement (même si Nintendo résiste encore...) Quoiqu'il en soit, c'est désormais une réalité : l'univers de Minecraft débarque bien dans Super Smash Bros. Ultimate (voir détails ici) ! Et en attendant d'en découvrir plus (le 3 octobre prochain ) nous vous invitons à lire la traduction d 'un billet (assez amusant) publié sur le site officiel de Minecraft qui nous explique dans quel état d'esprit se trouve actuellement les développeurs de Mojang Studios.

MINECRAFT REJOINT SUPER SMASH BROS.ULTIMATE

La bagarre la plus bloquante du siècle arrive sur Nintendo Switch!

Y a-t-il un médecin dans la maison? Je pense que je suis sur le point de m'évanouir. Tout a commencé quand j'ai trouvé cette étrange enveloppe blanche posée à la porte d'entrée de Mojang Studios, scellée avec une sorte de timbre de cire rouge - et encore plus étrange - adressée «À Alex et Steve». Qui pourrait vouloir contacter notre seul duo le plus emblématique par courrier postal ? L'e-mail s'est-il retrouvé dans le dossier spam? Ma curiosité n'avait pas de limites. Bien sûr, j'ai fait ce que n'importe quel employé responsable ferait: je l'ai laissé là où je l'ai trouvé, je suis parti et... je suis revenu deux secondes plus tard et j'ai ouvert la lettre.

Chers joueurs de Minecraft, vous n'avez aucune idée de ce à quoi nous avons tous été invités ...

Cela se produit-il vraiment? Vos yeux vous jouent-ils des tours? Après m'être pincé environ 74 fois, je peux confirmer en toute sécurité que ça fait mal. Ce n'est ni un rêve, ni une blague extrêmement tardive du poisson d'avril - Minecraft rejoindra le casting du très acclamé par la critique Super Smash Bros.Ultimate sur Nintendo Switch . Dans un prochain pack Challenger, Alex et Steve - ainsi que d'autres comme l'Enderman et le zombie - s'affronteront dans une bagarre en bloc avec Mario, Kirby et de nombreux autres personnages des mondes du jeu que vous connaissez et aimez.

Alors que la plupart d'entre nous ici à Mojang Studios sont occupés à hurler de joie, notre directeur de la création, Jens 'Jeb' Bergensten, a offert quelques mots sur cette étape surréaliste, mais magique.

"Amener Minecraft à Super Smash Bros. Ultimate est le résultat d'une collaboration incroyable avec Nintendo", a déclaré Jeb. «En tant que fans de la série et joueurs avides de nos studios, nous ne pourrions pas être plus excités de voir Minecraft rejoindre la gamme de personnages déjà légendaires de Smash.»

Vous devez maintenant avoir tellement de questions: quand le DLC sort-il? Quelle est l'efficacité de Mario pour briser les blocs Minecraft? Quel est le goût de Steve selon Kirby? Et qui fait Jeb principal? Vous serez heureux de savoir que toutes vos questions recevront une réponse très bientôt. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à " Mr. Sakurai Presents Steve and Alex " ce samedi à 7h30 PT / 10h30 HE / 16h30 CET , suivi de Minecraft Live , notre célébration en direct de tout Minecraft , à 8h30 PT / 11h30 HE / 17h30 CET . C'est en seulement deux jours, et vous ne voulez pas le manquer.

Maintenant, veuillez m'excuser. Je dois aller sceller cette lettre avant que quelqu'un ne sache que je l'ai lue.