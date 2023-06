Le PDG d'Activision regrette de n'avoir pas cru au succès de la Nintendo Switch et de ne pas y avoir porté Call of Duty

Le procès qui oppose actuellement Microsoft à la FTC ((la commission antitrust américaine) suite au rachat d'Activision nous permet d'apprendre un tas d'anecdotes et de découvrir aussi l'envers du décor. Récemment, le PDG d'Activision, Bobby Kotick a été auditionné par la juge en charge du dossier. Il a notamment évoqué la puissance du successeur de la Nintendo Switch (voir ici) mais il a aussi exprimé ses regrets d'être passé totalement à côté de la Nintendo Switch. Si Call of Duty n'est pas encore disponible sur Nintendo Switch alors que les précédentes consoles Nintendo avaient eu leurs propres épisodes, notamment la Wii U avec Call of Duty : Black Ops II et Call of Duty : Ghosts, c'est parce que Bobby Kotick n'a pas cru au succès de la console hybride. Tom Warren qui couvre le procès pour The Verge rapporte que Bobby Kotick estime avoir fait "une erreur de jugement" en pensant que Nintendo essayait d'en faire trop avec la Switch et qu'elle ne serait pas un succès. Aujourd'hui, Bobby Kotick affirme avec regret que la Nintendo Switch est "probablement la deuxième plus grande console de jeux vidéo de tous les temps".

Si Microsoft finit par avoir gain de cause, Call of Duty devrait finalement débarquer sur Nintendo Switch suite à un accord passé avec Nintendo sur 10 ans

Source : Nintendolife