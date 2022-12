Call of Duty bientôt sur Nintendo Switch... Microsoft a pris un engagement de 10 ans avec Nintendo

Il y a peu, Phil Spencer, le big boss de la division Xbox de Microsoft a exprimé le souhait de voir la licence Call of Duty portée sur consoles Nintendo. Il faut dire que ça fait près de 10 ans, et la sortie de Call of Duty : Black Ops II et Call of Duty : Ghosts sur Wii U que la célèbre série de jeux de tir à la première personne a déserté les consoles Nintendo. Cependant, cela devrait changer dans un proche avenir. En effet, Phil Spencer vient d'annoncer sur les réseaux sociaux avoir pris un engagement de 10 ans avec Nintendo suite à la fusion de Microsoft avec Activision (voir ici) pour "amener Call of Duty à Nintendo". Phil Spencer précise dans le même message que "Microsoft s'engage à offrir davantage de jeux à un plus grand nombre de personnes, quelle que soit la façon dont elles choisissent de jouer." Microsoft s'est en outre engagé à continuer à sortir Call of Duty sur Steam simultanément à la Xbox. Alors Call of Duty bientôt sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 ? Il faudra, à priori, attendre la clôture de la fusion avec Activision Blizzard King, prévue avant juin 2023, pour le découvrir. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Message de Phil Spencer ( 7 décembre 2022 )

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB