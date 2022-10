Microsoft aimerait porter Call of Duty sur Nintendo Switch

Call of Duty : Modern Warfare 2 le jeu d'Activision développé par Infinity Ward sort aujourd'hui sur Playstation et Xbox. C'est l'un des gros titres de la fin d'année mais il n'est pas prévu sur Nintendo Switch. D'ailleurs, Call of Duty est une des grosses licences multiplateformes encore absente du catalogue de la console de Nintendo. Pour autant, cela pourrait changer prochainement... En effet, alors qu'Activision est passé sous le giron de Microsoft (voir ici) Phil Spencer (de la division Xbox) a tenu à rassurer une nouvelle fois les fans de la licence : non seulement Call of Duty continuera à sortir sur Playstation mais le but est, à terme, de proposer la licence sur le plus d'écran possible à la manière de Minecraft ou de Crash Bandicoot.

Call of Duty sera spécifiquement disponible sur PlayStation. J'adorerais le voir sur Switch, j'adorerais voir le jeu jouable sur de nombreux écrans différents. Notre intention est de traiter CoD comme Minecraft

Evidemment, encore faut-il attendre que Microsoft finalise son acquisition d 'Activision (actuellement en cours.) Il faudra donc, probablement attendre la prochaine génération pour retrouver Call of Duty sur une console Nintendo. Rappelons que si la licence a jusqu'à présent fait l'impasse sur la Switch, deux épisodes par contre sont sortis sur Wii U, Call of Duty : Black Ops II et Call of Duty : Ghosts.

