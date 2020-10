Minecraft : détails de la prochaine grosse mise à jour "Caves & Cliffs"

L'évènement Minecraft Live qui a eu lieu ce week-end après la présentation de Steve et Alex dans Super Smash Bros a permis notamment d'en apprendre plus sur l'avenir de Minecraft Dungeons (voir ici) mais aussi sur la prochaine grosse mise à jour de Minecraft. Nommée "Caves & Cliffs" cette mise à jour apportera une refonte totale du système de grottes dans Minecraft avec de nouvelles zones, de nouvelles créatures et des nouveaux objets. Cette mise à jour est annoncée pour l'été 2021 sur toutes les plateformes..

Retrouvez ci-dessous quelques points de la mise à jour Cave & Cliffs :

Nouveaux types de grottes et nouvelles falaises

Nouveau biome nommé Grottes Luxuriantes (Lush Cave )

) Maison abandonnée sans nom

Des ruines enfouies

Stalactites et stalagmites qui peuvent endommager le joueur rencontrées dans un nouveau biome nommé Deep Dark

Nouveaux matériaux: minerai de cuivre, géodes de cristal

Nouveaux objets dont la brosse et le télescope

4 nouvelles créatures: Warden (nouvelle créature très puissante et meurtrière que l'on rencontre au fin fond des grottes...) Axolotl (des créatures sous-marines des Grottes Luxuriantes), Chèvres (qui apparaîtront sur les montagnes et pourront sauter très haut) et Pieuvre Lumineuse (une créature qui provient de Minecraft Earth.)

Retrouvez toutes ces nouveautés réunies dans une vidéo ci-dessous.

Source : Minecraft