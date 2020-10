Minecraft Dungeons devient cross-play en novembre et reçoit un troisième DLC en décembre

Minecraft Dungeons est disponible en téléchargement depuis mai dernier et en version boîte depuis le mois de septembre sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Lors du Minecraft Live qui s'est déroulé samedi, nous avons appris que le jeu allait avoir une grosse mise à jour en novembre qui allait le rendre cross-play. C'est à dire que les possesseurs du jeu sur Nintendo Switch vont pouvoir jouer avec ceux des autres versions sur PlayStation 4, Windows et Xbox One.. Par ailleurs, en décembre, le jeu recevra un troisième DLC, Howling Peaks qui ajoutera notamment de nouveaux équipements et un nouveau boss, le Golem des tempêtes. D'autres DLC arriveront plus tard en 2021 et d'ailleurs un nouveau season pass sera proposé. Par ailleurs, notez que la mise à jour gratuite Apocalypse Plus ajoutera des niveaux de difficulté, de nouveaux objets et divers enchantements.

Minecraft Dungeons est disponible sur Nintendo Switch en téléchargement ou en version boîte (incluant les 2 DLC : l'Eveil de la jungle et l'Hiver Insidieux) pour 29,99€ ( notamment sur Amazon.) Pour plus d'informations sur Minecraft Dungeons voir notre news spéciale ICI.

,

Unite. Fight. Survive… Together!



Cross-play is coming to @dungeonsgame in November, next month! Gather all your heroic friends and prepare to play together on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows and Xbox One!



↣ https://t.co/CPC2Hy82Fe ↢ pic.twitter.com/4y6GojQyOC — Minecraft (@Minecraft) October 3, 2020