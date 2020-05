Minecraft Dungeons est disponible - Voir toutes les infos et le début du jeu en français

Depuis hier, Minecraft Dungeons est disponible sur Nintendo Switch. Il s'agit d'un "dungeon crawler" dans l'univers de Minecraft. Le jeu est jouable seul ou à plusieurs- jusqu'à quatre, en local ou en ligne. Sur l'eShop, le jeu est disponible à 19,99€ pour un poids de 3,6 Go . Un pass Hero est disponible à 9,99€ qui fait donc monter la facture à 29,99€ . Pour ce prix, on dispose d'une cape de héros, de deux skins de joueurs et d'un familier poulet. Le pass donnera droit aussi à deux DLC qui sortiront en juillet et en septembre.

Retrouvez une présentation complète du titre ci-dessous ainsi que nos vidéos du jeu de la version Nintendo Switch en français.