Minecraft Dungeons dévoile un événement spécial pour son 1er anniversaire

Un an déjà que Minecraft Dungeons est officiellement sorti sur consoles et PC. Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, Mojang vient d'annoncer qu'un événements se déroulerait du 26 mai au 8 juin . Au programme, vous devrez affronter une série d'épreuves qui vous permettra de remporter de l'équipement, dont une cape exclusive à l'événement, et un ensemble d'armure qui "vaudra clairement le détour". Pour pouvoir e apprendre d'avantage, nous vous donnons donc rendez-vous à partir du 26 mai dans Minecraft Dungeons.

Un événement anniversaire à ne pas manquer ! C'est moi, ou j'ai l'impression que cette année a duré au moins trois ans ? On a peut-être l'impression qu'une année s'est écoulée sur le calendrier, mais en réalité, c'était trois ans dans un trench-coat à caqueter et à essayer de se faufiler dans un événement ultra-exclusif. En parlant d'événements et d'une année qui passe (et peut-être ma pire transition de tous les temps), c'est presque l'anniversaire de la sortie de Minecraft Dungeons ! Pour célébrer l'occasion, nous organisons un événement d'anniversaire en jeu où VOUS êtes celui qui reçoit les cadeaux d'anniversaire. Pas besoin de louer le trench-coat géant et de se battre pour savoir quel ami doit être les jambes. Tout le monde est invité à cette fête ! Du 26 mai au 8 juin, cet événement anniversaire comprend des épreuves saisonnières qui vous permettront d'obtenir des récompenses spéciales en jeu ! Je ne veux rien gâcher, mais il y a un ensemble d'armures qui est le clou du spectacle. Le fait qu'il y ait également une cape exclusive à l'événement est juste la cerise sur le gâteau ! Bien sûr, il s'agit de Minecraft Dungeons, donc rien n'est facile - vous devrez compléter les épreuves saisonnières pour réclamer vos prix. Marquez vos calendriers et n'oubliez pas de participer à l'événement anniversaire du 26 mai au 8 juin !

Source : Minecraft