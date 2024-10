Nintendo Switch Online : trois nouveaux Jeux à l'essai à découvrir gratuitement sur Nintendo Switch

Après l'offre "Mega Jeux à l'essai" de l'été dernier, les abonnés au Nintendo Switch Online vont pouvoir jouer pendant sept jours à trois nouveaux jeux complets, sans débourser un centime supplémentaire. Au programme, Minecraft Dungeons, un "dungeon crawlers" à la sauce Minecraft, Cursed to Golf, un jeu de golf et de plateforme très amusant ainsi que (le coup de cœur de votre serviteur) l'excellent casse-tête, A Little to the Left​ qui nous fait aimer le rangement. Evidemment, si ces jeux, ou l'un d'eux, vous tape dans l'oeil, vous pourrez passer ensuite à la caisse pour les acquérir définitivement. retrouvez le prix actuel de ces trois jeux qui va peut-être être modifié dès que l'offre sera active, le 24 octobre prochain .

En attendant, n'hésitez pas à nous dire si vous comptez profiter de cette offre en commentaires.

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel

