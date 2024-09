The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Récupérez les icônes exclusives du Nintendo Switch Online

Si vous avez une tendance à la collectionnite et que vos point de platine prennent la poussière dans votre porte-monnaie virtuel, vous serez ravis d'apprendre que de nouveaux sets d'icônes dédiés à The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sont de sortie sur le Nintendo Switch Online. Ce sont en tout 4 vagues qui attendront les possesseurs d'un abonnement au Nintendo Switch Online. Comme d'habitude, un personnage vous coûtera 10 points platine, un fond ou un cadre vous en coûtera 5.

Vague N°1 : du 25 septembre au 2 octobre

Vague N°2 : du 2 octobre au 9 octobre

Vague N°3 : du 9 octobre au 16 octobre

Vague N°4 : du 16 octobre au 23 octobre