Minecraft Dungeons : le premier DLC officiellement daté

Sorti le 26 mai 2020 , Minecraft Dungeons est le dernier jeu développé par Xbox Games Studios et Mojang. Nous apprenons aujourd'hui via un communiqué officiel du jeu que le prochain DLC de Minecraft Dungeons appelé l'éveil de la jungle arrivera le 1er juillet 2020 sur toutes les plateformes, accessible pour 5.99 €. Ce tout premier contenu payant vous permettra de continuer votre épopée dans une nouvelle zone infestée de montres atypiques. Avec ça s'ajoutera de nouvelles missions, armes, équipements et artefacts.

Pour rappel, tous ceux qui ont acheté l'extension "Hero Edition" obtiendront directement cette mise à jour lors de la sortie du DLC Minecraft Dungeons : l'éveil de la jungle.

Sweat drips down your brow. A wall of vines blocks your path. A distant rumble of something stirring deep in the undergrowth.



Your adventure is far from over! The first DLC, Jungle Awakens, arrives July 1st – already included with the Hero Pass!



↣ https://t.co/12Exu8gUdn ↢ pic.twitter.com/A7etyosrBi