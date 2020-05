Minecraft Dungeons : Le premier DLC daté

Sorti sur toutes un bon nombre de plateformes, Minecraft Dungeons est l'un des derniers jeux qui fait parler de lui en ce moment (voir toutes les infos ici). Aussitôt mis à disposition des joueurs, l'équipe de développement de chez Mojang annonce via le site officiel du jeu que le premier DLC payant "Jungle Awakens" est prévu pour le mois de juillet 2020 . Sans plus de précision concernant la date exacte de lancement, nous apprenons via ce même communiqué que ce DLC se déroulera dans une jungle. Avec lui s'ajoutera son lot de nouvelles armes, d'équipements, d'artefacts, de missions et de monstres en tout genre (voir images ci-dessous).

Pour rappel, un deuxième DLC lui aussi payant appelé "Creeping Winter" est actuellement en cours de développement chez Mojang et celui-ci est prévu un peu plus tard durant l'année 2020. (voir images ci-dessous)

Si vous avez d'ores et déjà acheté le pack "Hero Edition", vous ne serez pas obligé de repasser en caisse pour obtenir ces deux extensions.

Source : Minecraft