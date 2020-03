Minecraft Dungeons cassera des briques en mai sur Nintendo Switch

Spin-off du jeu vidéo culte Minecraft, il ne manquait à Minecraft Dungeons qu'une date de sortie sur Nintendo Switch. C'est désormais chose faite puisque la page Twitter officielle du jeu vient de confirmer que le titre serait disponible le 26 mai 2020 sur la console hybride.

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now:



