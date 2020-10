Minecraft dans Super Smash Bros. Ultimate : du gameplay avec Steve et Alex et une date de sortie

Annoncé il y a quelques jours , le 82eme combattant de Super Smash Bros. Ultimate (dispo dans le Fighters Pass Vol.2- cliquez ici) s'est dévoilé un peu plus cet après midi dans une nouvelle vidéo présentée par Masahiro Sakurai. L'occasion de découvrir l'univers de Minecraft et notamment Steve et Alex en action avec une foule de détails démontrant le soin avec laquelle la licence de Microsoft a été intégrée au jeu de Nintendo. Un soin d'autant plus remarquable qu'en cette période de pandémie mondiale, les développeurs ont du travailler à partir de leurs domiciles... Retrouvez pour vous en convaincre deux vidéos de gameplay ci-dessous

Evidemment, la vidéo a aussi été l'occasion de découvrir la date de sortie du/des personnages. Alex et Steve seront disponibles en téléchargement le 14 octobre 2020 . Ils pourront être achetés seuls au prix de 5,99€ incluant un nouveau stage et sept nouvelles pistes musicales tirées des jeux Minecraft. Sinon, ils sont évidemment inclus dans le Fighters Pass Vol.2 disponible au prix de 29,99€ et qui a terme ajoutera six nouveaux combattants. Pour plus de détails voir nos news précédentes.

