Street Fighter débarque dans Minecraft

Mojang Studios et Capcom se sont associés pour proposer dans Minecraft, un nouveau pack de skins "The World Warrior" permettant de retrouver près de 35 personnages de la série Street Fighter dont notamment Ryu, Ken et Chun-Li. Les joueurs peuvent obtenir dés aujourd'hui un élément de créateur de personnage gratuit et douze éléments de créateur de personnage payants. Retrouvez le trailer de "The World Warrior" ci-dessous et pour plus de détails, rendez-vous sur le site officiel de Minecraft.

Maîtrisez le Hadoken et partez à la conquête du Hado sombre avec ce pack de skins approuvé par Capcom et réalisé par 57Digital ! Sélectionnez votre personnage parmi les 35 guerriers et combattants du monde classique tels que Ryu, Ken, Chun-Li, et plus encore. Ouvrez le magasin sur votre appareil pour Minecraft et téléchargez.

Source : Minecraft