Souriez ! Après des années d'anonymat, Dream, le célèbre Youtubeur Minecraft se démasque

C'est un des évènements les plus discutés des derniers jours, Dream, le célèbre Youtubeur masqué aux 30 millions d'abonné s, spécialisé dans le contenu Minecraft a décidé de montrer enfin son visage. Le jeune homme de 23 ans qui se prénomme Clay, a sauté le pas après près de trois ans d'anonymat afin de pouvoir envisager l'avenir (il doit y avoir un jeu de mot là-dedans) tout en profitant de sa notoriété. Pour autant, même si cela peut paraître anodin, on peut aussi deviner que cela n'a pas du être une décision facile à prendre après tant de temps passées, caché derrière un masque qui était devenu, à force indissociable de sa personne. De plus, les réseaux sociaux sont souvent méchants et cruels, et il fallait sûrement une bonne dose de courage et de confiance en soi pour finalement se démasquer. Le visage de Clay a été d'ailleurs immédiatement commenté, conspué, critiqué et comparé à différents personnages avec plus ou moins de bienveillance et d'enthousiasme.

Si vous avez manqué ce moment (déjà) culte de l'histoire de Youtube et de Minecraft, retrouvez la vidéo de Dream ci-dessous, et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Pour plus de vidéos de Dream, rendez-vous sur sa chaîne Youtube.

