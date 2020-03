Minecraft : du contenu éducatif gratuit pour stimuler les enfants du monde entier privés d'école suite à la pandémie de COVID-19

Il y a encore peu de temps nous regardions la Chine sans comprendre que ce qui lui arrivait, allait nous arriver... Aujourd'hui, la pandémie de COVID-19 est mondiale et de nombreux pays ont fait le choix du confinement, de la fermeture des lieux "non essentiels" mais aussi des écoles, des collèges, des lycées et des universités... Ainsi des millions de jeunes se retrouvent dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité normalement et sont obligés de poursuivre leurs études de chez eux...Pour apporter sa pierre à l'édifice, Microsoft et Mojang viennent de lancer toute une série de contenu éducatif gratuit disponible dans MINECRAFT et cela quelque soit la version (Bedrock) dont la Nintendo Switch. Vous pourrez ainsi découvrir seul ou à plusieurs les mystères de l’œil humain, visiter la station spatiale internationale, découvrir la biologie marine et la mythologie grecque et beaucoup d'autres choses... Plus de détails ci-dessous ou sur le site Minecraft.

A noter qu'à côté de ça, pour aider les enseignants et leurs élèves à se retrouver autour de différents projets , Minecraft: Édition Éducation est disponible gratuitement jusqu'en juin 2020 pour tous les professeurs, éducateurs et apprenants ayant un compte Office 365 Éducation valide- voir détails ICI.

CONTENU ÉDUCATIF GRATUIT SUR LE MARKETPLACE de MINECRAFT! Aventurez-vous dans les mondes numériques au lieu du vrai! Le monde est à l'envers en ce moment. Nous apprenons beaucoup de nouvelles expressions comme l'éloignement social, la recherche de contacts et arrêtons de grignoter juste parce que vous vous ennuyez. Partout dans le monde, tout le monde se rassemble pour faire sa part, que ce soit pour trouver un vaccin, livrer de la nourriture et des fournitures ou rester à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, toutes nos routines quotidiennes ont été complètement bouleversées. Il est facile d'avoir peur à un moment comme celui-ci, c'est pourquoi se concentrer sur quelque chose peut vous aider à rester calme. Les éducateurs du monde entier font tout ce qu'ils peuvent pour fournir des leçons numériques au demi-milliard d'élèves qui ne sont pas scolarisés en raison de la pandémie de COVID-19. Ce n'est pas une tâche facile et nous voulons faire notre part pour aider les jeunes à rester vifs et stimulés. Si vous vous dirigez vers le marché Minecraft , vous trouverez certaines de nos leçons préférées de Minecraft: Édition Éducation dans une toute nouvelle catégorie Éducation. Ces mondes éducatifs peuvent être joués seuls, avec vos enfants, parents ou amis. Dans le confort de votre maison, vous pouvez visiter la Station spatiale internationale ou même explorer l'intérieur d'un œil humain. Nous avons également inclus dix mondes de notre communauté de créateurs Marketplace! Merci aux créateurs Everbloom , Jigarbov , Lifeboat , Razzleberries , The World Foundry , Blockworks et Imagiverse vous pouvez explorer les énergies renouvelables, la biologie marine, l'histoire grecque et plus encore! Les mondes incluent des plans de leçon comme des activités d'écriture créative, des défis de construction et des énigmes délicates. Tous ces mondes sont lancés aujourd'hui et peuvent être téléchargés gratuitement jusqu'au 30 juin 2020. N'importe qui avec les plates-formes Minecraft pour Bedrock peut trouver ces mondes en lançant Minecraft et en visitant la boutique en jeu. Minecraft est disponible sur Android et iOS, Kindle Fire, Windows 10 PC, Gear VR, Oculus Rift, Fire TV, Xbox One, Windows MR, Nintendo Switch et PlayStation 4. Vous pouvez trouver la liste complète du contenu ici: https://www.minecraft.net/en-us/marketplace/education Pour en savoir plus sur l'enseignement à distance avec Minecraft: Édition Éducation, visitez: https://aka.ms/remote-learning-blog Restez en sécurité, où que vous soyez. Nous allons passer au travers.

Source : Minecraft