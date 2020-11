Minecraft : un nouveau DLC spécial Star Wars

Minecraft étant le jeu vidéo le plus vendus dans le monde, il n'était donc pas surprenant de voir débarquer un jour dans le jeu l'une des sagas les plus mythiques de tous les temps à savoir Star Wars. Vous ne rêvez pas, une nouvelle collaboration a eu lieu entre les deux géants nous permettant de profiter pleinement d'un nouveau contenu riche en référence à l'univers Star Wars dans Minecraft. Disponible pour 1340 Minecoins ou 7,99€ sur le Microsoft Store et l'eshop de la Nintendo Switch, ce nouveau mash-up ajoutera une multitude d'éléments inspirés de la trilogie originale ainsi que la série The Mandalorian diffusée sur Disney +. A savoir :

Un pack de texture Star Wars

36 skins de personnages (Luke Skywalker, Princesse Leila, Obi-Wan Kenobi, bébé Yoda, etc.

Une nouvelle carte

Modification de l'interface

De nouveaux skins pour les monstres

Des lieux emblématiques de la série

Des musiques provenant de l'univers Star Wars

Ajout véhicules (X-Wing ou Tie Fighter)

Un contenu plutôt imposant et qui ravira les fans de la saga. Si cela vous intéresse, ce DLC est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch. Retrouvez dès à présent ci-dessous le trailer de ce nouveau DLC. Que la force soit avec vous.

Source : Youtube