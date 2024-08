Call of Duty annoncé aujourd'hui sur Nintendo Switch ?

Si la Nintendo Switch est devenue au fil des années une véritable console d'anthologie réunissant de très nombreux jeux et licences diverses et variées, il y a encore quelques franchises qui font de la résistance.

Parmi ces franchises : Call of Duty, la célèbre série de jeux de guerre qui s'est écoulée à plus de 400 millions d'exemplaires dans le monde et cartonne depuis un peu plus de 20 ans sur pratiquement toutes les plateformes...Sauf sur Switch.

A l'occasion de la publication d'un nouveau Nintendo Direct : Partner Showcase (un Direct réservé aux éditeurs tiers- voir ici), se pourrait-il que cela change ?

C'est possible. Certains fans zélés ont en effet remarqué que le compte X officiel de la licence au Brésil s'est mis à suivre certains influenceurs liés à Nintendo, répondant avec des émojis d'yeux écarquillés aux messages évoquant le Nintendo Direct à venir- des réactions qui depuis ont été supprimées...

Rappelons que si Call of Duty n'est pas présent pour le moment sur Nintendo Switch, pendant des années, la licence a fait (plus ou moins) le bonheur des possesseurs de Wii, de Wii U et même de NDS avec des versions spécialement conçues pour elles.

On sait aussi que si Activision a raté le coche, depuis le rachat par Microsoft, un partenariat de dix ans a été scellé avec Nintendo pour porter Call of Duty sur Switch (ou Switch 2) avec la volonté affichée d'offrir "la même expérience" que sur les autres plateformes.

Depuis, de nombreuses rumeurs ont couru et notamment celle d'une sortie de Call of Duty: Modern Warfare Remastered sur Nintendo Switch...

Alors, la franchise va-t-elle finalement débarquer sur la console de Nintendo avec un épisode dédié, un remake, un portage d'une version mobile ou une compilation ? Rendez-vous tout à l'heure à 16h (heure de Paris) pour le découvrir- ou pas.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

