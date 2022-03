Call of Duty: Modern Warfare Remastered se préparerait à sortir sur Nintendo Switch

Call of Duty fait partie des licences qui font encore défaut au catalogue de la Nintendo Switch. Mais cela pourrait bientôt changer si on en croit une rumeur publiée par RalphsValve, un initié qui prétend qu'Activision a l'intention de publier d'anciens opus de la franchise sur les consoles actuelles pour pallier le vide entre deux nouveaux opus. Sur Nintendo Switch cela se traduirait par la sortie de Call of Duty: Modern Warfare Remastered, remaster sorti en 2016 sur PS4 Xbox One et PC du Call of Duty 4 de 2007 . Pour le moment, ce n'est qu'une rumeur mais on sait que lors du rachat d 'ActivisionBlizzard par Microsoft, son président Brad Smith avait évoqué son souhait de publier les Call of sur la console de Nintendo.

Pour autant, on attendra une confirmation officielle avant de s'emballer- ou pas.

Source : Nintendolife