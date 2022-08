Malgré la sortie de la suite de Zelda Breath of the Wild, le président de Nintendo prévient que la production de Nintendo Switch est "incertaine" en 2023

Il y a quelques jours nous vous avons relayé une interview de Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, publiée par le site japonais Nikkei (voir ici.) On y apprenait de nombreuses informations intéressantes notamment que malgré une situation difficile (liée principalement à la pénurie de composants) Nintendo n'envisageait pas d'augmentation de prix de la Nintendo Switch ou encore que la Nintendo Switch - Modèle OLED était le modèle le moins rentable actuellement pour Nintendo... Mais il y avait aussi une autre information pour le moins étonnante : si Nintendo compte écouler près de 21 millions de Nintendo Switch au cours de cet exercice fiscal (allant d'avril 2022 à mars 2023 ) Nintendo ne se risque pas pour le moment à faire la moindre prévision pour l'exercice suivant. A priori les perspectives de productions ne sont pas claires pour 2023/2024 et elles sont même "incertaines" à ce stade. Pourtant, au printemps 2023 , la console devraient accueillir un blockbuster d'envergure avec Zelda BOTW 2, la suite tant attendue de Breath of The Wild. Alors certes, les fans de Nintendo auront noté que c'est le seul jeu Nintendo connu actuellement et que l'on manque donc aussi sur le catalogue de la switch à partir de janvier 2023.

Alors que peut-on en déduire ? Difficile à ce stade de faire la moindre prévision. Nintendo peut tout simplement être prudent (voire inquiet) ou simplement ne pas vouloir dévoiler ses plans pour le moment... On sait qu'il y a de grandes chances que la sortie de Zelda BOTW 2 se fasse sur deux consoles de générations différentes comme Zelda : Breath of The Wild et qu'il faudra donc probablement attendre le début d'année prochaine pour y voir plus clair. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.