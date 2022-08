Le président de Nintendo ne compte pas augmenter le prix de la Nintendo Switch face à la pénurie et s'exprime sur cette crise

Dans un entretien avec le média japonais spécialisé dans la finance Nikkei, Shuntaro Furukawa, l'actuel président-directeur général de Nintendo est revenu sur la crise des semi-conducteurs et la pénurie qui secouent actuellement tout le marché des produits électroniques.

Face aux questions de l'interviewer, Shuntaro Furukawa a voulu clairement indiquer que l'entreprise japonaise ne compte actuellement pas monter le prix de sa console, quitte à baisser ses marges dans l'optique de ne pas pénaliser les joueurs. Il a aussi indiqué que l'entreprise disposait d'une chaîne de production extrêmement bien réglée depuis la sortie initiale de la Nintendo Switch en 2017 et que cela contribuait à éviter la crise.

Voici l'intégralité de ses propos :

Comment Nintendo s'en sort-il avec l'approvisionnement en semi-conducteurs ?

Avec la coopération de divers partenaires commerciaux, nous sommes sur la bonne voie pour nous améliorer à partir de la seconde moitié de cet été. Mais en ce qui concerne nos prévisions de ventes de 21 millions d'unités pour l'exercice jusqu'en mars 2023, nous n'avons de perspectives de production claires que pour cette année. Au-delà, les choses sont incertaines.

Je ne peux pas dire précisément ce qui manque. Nintendo continuera à vendre trois modèles [Switch] : le modèle standard ; le Switch Lite avec un prix, une taille et des fonctionnalités réduits ; et le modèle OLED. Nous élaborerons la meilleure stratégie au fur et à mesure. Nous faisons de notre mieux pour nous procurer des produits de haute qualité à un prix approprié en vue des prochaines années.

Perdez-vous des puces et d'autres composants au profit de fabricants proposant des produits plus coûteux, comme les automobiles ?

Maintenir les prix bas ne nous pose aucun problème pour nous procurer des pièces. Le problème est que la demande dépasse l'offre.

Les augmentations de prix sont-elles une option ?

Nous n'envisageons pas cela à ce stade, pour deux raisons. Afin d'offrir un divertissement unique à un large éventail de clients, nous voulons éviter de surévaluer les gens. Notre concurrence est la variété des divertissements dans le monde, et nous pensons toujours à la tarification en fonction de la valeur du plaisir que nous offrons.

Nos produits incluent également des logiciels. Nintendo a vendu plus de 100 millions d'unités Switch jusqu'à présent, et il est important de maintenir la dynamique de notre activité globale. De manière générale, un yen faible rend les ventes nationales de Switch moins rentables.

Nintendo peut-il absorber la hausse des coûts des matériaux et de l'expédition ?

Pour l'instant, notre modèle OLED continuera d'être moins rentable que nos autres modèles. Les coûts ont sans aucun doute augmenté pour le transport non seulement par voie aérienne, mais également par voie maritime. Nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire.

La faiblesse du yen peut être considérée comme un avantage pour Nintendo, car une grande partie de nos ventes provient de l'étranger, mais nos frais de promotion et de personnel à l'étranger augmentent également. Nous effectuons davantage d'achats de stocks en devises étrangères pour contrer cela.

Pouvez-vous atteindre votre objectif de vente Switch pour cet exercice ?

Nous en sommes à la sixième année depuis son lancement. Tout ce que je peux dire, c'est que nous allons essayer de maintenir les ventes au même rythme. Avoir touché un logiciel donne également un coup de pouce au matériel. Nous avons une gamme de nouveaux jeux qui nous permettront de répondre à nos prévisions de ventes, notamment Splatoon 3 qui sortira en septembre et Pokemon [Scarlet and Violet] en novembre.