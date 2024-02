Hi-Fi Rush : d'autres indices sur une sortie du jeu sur PS5 et Nintendo Switch

Sorti il y a un an sur PC et Xbox, Hi-Fi Rush est un jeu spectaculaire mêlant rythme et scènes d'action dans un style comic-book plutôt impressionnant. Produit par l'illustre Shinji Mikami et édité par Bethesda Softworks, le jeu n'a pour le moment pas été annoncé sur d'autres plateformes. Cependant, il a été récemment évalué par l'organisme de classification des jeux en Australie pour une sortie sur PS5 et Nintendo Switch.

Si, depuis, l'évaluation a été supprimée, d'autres indices émergent aujourd'hui sur une possible arrivée du jeu sur Switch et PS5. En effet des datamineurs (via Reddit) ont repéré des motifs de T-Shirt non dévoilés dans le jeu dont les couleurs (bleu et rouge) revoient à la Playstation et à la Nintendo Switch. C'est assez maigre mais peut-être en apprendrons-nous plus dans le prochain NINTENDO DIRECT qui pourrait arriver prochainement...

En attendant, l'enquête continue en espérant des infos officielles. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

