Hi-Fi Rush évalué pour la Nintendo Switch

Les affaires reprennent. Après plusieurs rumeurs, il semblerait qu'Hi-Fi Rush, le jeu mêlant action et rythme sorti l'année dernière sur Xbox et PC débarquera bien prochainement sur Nintendo Switch. En effet, une version Switch du jeu, produit par Shinji Mikami et édité par Bethesda Softworks, vient d'être classée par l'organisme de classification des jeux en Australie. Alors attention, pour le moment, il ne s'agit que d'une rumeur, d'autant plus que la fiche n'est désormais plus accessible, et qu'il est possible que cela soit une erreur. On espère avoir une confirmation prochainement;

