Nintendo pourrait dévoiler de nouveaux jeux Nintendo Switch en avril et la Nintendo Switch 2 en juin pour une sortie "plus lointaine qu'on ne le pense"

On l'a attendu pendant longtemps et finalement, à force de le voir arriver chaque semaine , il a été publié hier. Au moins, comme ça c'est fait et on n'en parle plus, Le NINTENDO DIRECT : PARTNER SHOWCASE du 21 février 2024 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), c'est désormais du passé.

Pour autant, cela ne signifie pas que les rumeurs se sont arrêtées. Si vous suivez un peu "l'actualité des initiés", vous savez sans doute que depuis plusieurs jours , une rumeur prétend que si Nintendo avait bien prévu de sortir le successeur de la Nintendo Switch fin 2024 , finalement, la firme aurait changé ses plans et viserait désormais une sortie pour le premier trimestre 2025.

A en croire les rumeurs, Nintendo avait initialement prévu un programme de jeux "light" pour la Nintendo Switch en 2024, l'officialisation de la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) en mars , une présentation en juin et une sortie en fin d'année . Mais finalement, pour d'obscures raisons (certains évoquent la volonté d'avoir un super line-up et plus particulièrement un jeu Nintendo fort au lancement) Nintendo aurait préféré reporter la sortie de sa nouvelle console quitte à faire l'impasse sur les fêtes de fin d'année.

A dire vrai, cela paraît étrange et on n'a un peu de mal à y croire. Cependant, de nombreux médias différents (Eurogamer, VGC...) semblent y croire et affirment que leurs propres sources (anonymes, bien sûr) confirment ce nouveau calendrier. Il semblerait aussi que Nintendo ait prévenu plusieurs studios partenaires de ce "report"...

Si à ce stade, cela reste malgré tout une rumeur, une nouvelle chronologie a fait son apparition sur les forums spécialisés. Généralement, chaque année, en plus des annonces sur les réseaux et des événements spéciaux de type Indie World,. il y a trois Nintendo Direct pour présenter le catalogue de jeux Nintendo Switch à venir : un en février , un en juin et un autre en septembre , Mais cette année , ce sera différent.

D'après le journaliste brésilien à l'origine de la rumeur du "report", un Nintendo Direct (standard ou mini) serait désormais planifié en avril . Il permettrait de présenter de nouveaux jeux pour cette année et de dater ceux que l'on connaît déjà sachant qu' avant cela un Indie World (à priori, en mars) aura probablement ajouté quelques jeux au catalogue de la console.

Quant à la Nintendo SWITCH 2, Nintendo aurait décidé d'attendre l e mois de juin pour l'officialiser avec une présentation plus tard dans l'année, et donc une sortie en 2025 . Cependant, ce même journaliste brésilien précise désormais que "des sources du podcast brésilien @xdocontrole affirment que l'attente de la Switch 2 pourrait être encore plus longue que nous le pensions". Il ne manquait plus que ça.

On ne peut de toute façon qu'être circonspect par cette nouvelle chronologie car annoncer la Nintendo SWITCH 2 en mars , juste avant la publication du bilan financier de Nintendo de l'année fiscale en cours, cela avait du sens et c'était à même de rassurer les investisseurs sur les perspectives d'avenir de la firme alors que la rumeur du report a déjà fait chuter le cours de l'action Nintendo à la bourse de Tokyo. Quant à la sortir en fin d'année , le timing semblait bon.

En même temps, ce n'est pas nouveau. Nintendo est coutumier des reports aussi bien pour ses grands jeux que pour ses consoles et si la console n'est pas prête ou son catalogue trop faible, c'est peut-être un mal pour un bien,

Alors mars ou juin ? 2024 ou 2025 (ou 2026) ? Une chose est certaine : Nintendo restera toujours le maître de ses horloges.

