Les actions de Nintendo chutent suite aux rumeurs sur le report de la sortie de la Nintendo Switch 2

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa a eu beau rappeler aux investisseurs (au cours de la dernière session de questions-réponses) qu'ils ne devaient se fier qu'aux infos provenant de sources officielles, ça n'a pas rater.

Suite aux dernières rumeurs affirmant que finalement le successeur de la Nintendo Switch ne sortirait qu'en 2025, on apprend grâce à Bloomberg que le cours de l'action Nintendo a dévissé et chuté jusqu'à 8,8% à la bourse de Tokyo avant de se stabiliser pour une une perte de valeur globale de 5,8 % .

Un coup dur sachant que les actions Nintendo avaient connu une envolée en janvier dernier alors que tous les voyants semblaient être au vert pour une sortie dans l'année de la Nintendo SWITCH 2 (selon l'appellation officieuse). Il faut dire que l'année 2024 s'annonce pour le moment assez calme pour la Nintendo Switch actuelle alors que la console entre dans sa huitième année de commercialisation.

Beaucoup d'observateurs, et en premier lieu les fans et possesseurs de la console, pensaient que Nintendo avait dévoilé en amont un catalogue de jeux Switch basé avant tout sur des remakes et des remasters, pour mieux communiquer et se concentrer sur le lancement de sa nouvelle console en fin d'année.

Cependant, à en croire plusieurs médias, si c'était effectivement le plan initial de Nintendo, celui-ci a été changé et la sortie de la nouvelle console "décalée" au premier trimestre 2025. Si à ce stade, cela ne reste qu'une rumeur, il semble évident que Nintendo devra communiquer assez rapidement que ce soit pour dévoiler enfin la nouvelle Switch et/ou le catalogue de jeux à venir. En même temps, c'est sans doute le moment d'acheter des actions Nintendo avant qu'immanquablement le cours de celles-ci remonte...

Source : Nintendolife