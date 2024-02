La Nintendo SWITCH 2 peut-elle avoir autant de succès que la Nintendo Switch ? Les analystes doutent

Bien que la Nintendo SWITCH 2, appellation non officielle du successeur de la Nintendo Switch, n'ait pas encore été dévoilée, les marchés l'attendent déjà de pied ferme. D'après les dernières rumeurs, la prochaine console continuerait dans la voie de la console hybride avec un écran LCD de 8 pouces. Nintendo aurait par ailleurs blindé sa chaîne de fabrication pour éviter de problématiques ruptures de stock.

Nintendo veut mettre toutes les chances de son côté pour que la transition entre les deux consoles se fassent sans heurts. Mais la Nintendo SWITCH 2 peut-elle réitérer le succès de la Nintendo Switch dont les ventes ont désormais dépassé les 132 millions d'exemplaires vendus dans le monde ?

Contre toute attente, le marché semble douter. Bloomberg a demandé l'avis de deux cabinets d'experts qui ne sont pas très optimistes. Bien que le cours l'action Nintendo soit plus fort que celui de ses concurrents, Microsoft et Sony, Minami Munakata, analyste du groupe Goldman Sachs, estime que celui-ci est "surévalué".

Dans les estimations du célèbre groupe sur les bénéfices de Nintendo sur 5 ans , les prévisions sont à la baisse. Le groupe ne voit pas les bénéfices de la nouvelle console dépasser les bénéfices maximaux du cycle de la Nintendo Switch actuelle; Minami Munakata ne croit pas que la Nintendo SWITCH 2 gonflera "le marché adressable" de Nintendo (le "TAM", c'est à dire l' opportunité de revenus globale disponible pour ses consoles) à moins que la Nintendo SWITCH 2 apparaisse bien comme une nouvelle console et non comme un nouveau modèle.

Même son de cloche chez Macquarie Group Ltd qui a rétrogradé Nintendo à "Neutre" et ne pense pas que "la nouvelle console connaîtra autant de succès que la Switch" malgré une prise de "bénéfices potentielles après l'annonce".

Autant dire que le marché ne semble pas tout à fait rassuré et pense que Nintendo a atteint avec la Nintendo Switch une sorte de plafond de verre qu'il lui sera difficile de pulvériser. En même temps, ils n'étaient pas nombreux à croire au succès de la Nintendo Switch. Par ailleurs, il faudrait peut-être attendre que Nintendo dévoile sa nouvelle console et ses caractéristiques, et précise notamment si elle est rétro-compatibles sans parler des jeux et de la communication, pour tirer des conclusions, mais en même temps c'est le rôle des analystes de faire des projections.

On pourrait en savoir plus lors de la publication du prochain bilan financier de Nintendo. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

