Nintendo Switch 2 - 10 millions de consoles vendues la première année, pas de version OLED au lancement et pas de ruptures de stock selon Bloomberg

Dans un nouveau tweet, Takashi Mochizuki, analyste et reporter pour le média américain Bloomberg, est revenu sur la potentielle Nintendo Switch 2. Dans ce texte court mais bourré d'informations, l'analyste estime que la Nintendo Switch 2 se sera vendu à hauteur de 10 millions d'exemplaires au début de la seconde année fiscale de sa vie (comprenez-ici d'ici avril 2025 ) ce qui sous-entendrait bien une sortie en fin d'année 2024 (voir même septembre si l'on en croit les rumeurs). Pour rappel la Nintendo Switch s'était vendue à hauteur d'environ 3 millions de consoles en avril 2017 (après un mois de ventes).

De plus, Nintendo ferait tout pour ne pas connaître le même fiasco au lancement de sa future plateforme que la PlayStation 5 et les Xbox Series qui ont connu moult ruptures de stocks. Enfin Omdia, le cabinet d'étude, à qui nous devons déjà quelques prédictions, il n'y aurait pas de Nintendo Switch 2 OLED prévue au lancement de la future plateforme, ce qui n'exclut pas une ressortie sous une version OLED ultérieurement.

Display shipment data suggest Nintendo would make 10M+ of next-gen console in initial FY. Unlike PS5 and XSX/S that faced chip shortages at launch, Nintendo's would be much easier to find at stores. And about OLED version, Omdia says not "for this year."https://t.co/7SnKeoZOtU