The Pokémon Company prévient que Légendes Pokémon : Arceus n'est pas vraiment un jeu en monde ouvert

Si le mois prochain, les fans des Pokémon vont pouvoir (re)découvrir Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle scintillante, remakes des épisodes de la NDS sortis en 2006 , dans trois mois, c'est une toute nouvelle aventure qui les attend, toujours dans la même région de Sinnoh- ou presque. En effet, Légendes Pokémon : Arceus nous invite à faire un voyage dans le temps et à découvrir la région de Sinnoh à une époque ou celle-ci s'appelait Hisui.

Lors des premières présentations du jeu, les ressemblances avec The Legend of Zelda Breath of The Wild​ ont laissé penser que Légendes Pokémon : Arceus était un jeu en monde ouvert. Cependant, au fil des informations publiées sur le site officiel, les choses sont apparues moins évidentes. En effet, le jeu propose un HUB central, la Rusti-Cité (qui deviendra plus tard dans Pokémon Diamant et Perle, la Féli-Cité) à partir duquel, les héros du jeu partent en mission avec, dans chaque zones, des bivouacs pour se reposer. Ainsi, Légendes Pokémon : Arceus ne serait pas un monde ouvert comme Breath of The Wild mais plutôt un jeu composé de plusieurs zones ouvertes façon Monster Hunter. Questionné par Kotaku, The Pokémon Company a confirmé cela :

Dans Pokémon Legends : Arceus , Rusti-Cité servira de base pour les missions d''exploration. Après avoir reçu une mission ou une demande et préparé leur prochaine excursion, les joueurs partiront du village pour étudier l'une des différentes zones ouvertes de la région d'Hisui. Après avoir terminé le travail d'enquête, les joueurs devront revenir une fois de plus pour se préparer à leur prochaine tâche. Nous sommes impatients de partager bientôt plus d'informations sur l'exploration de la région d'Hisui.