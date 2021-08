Légendes Pokémon: Arceus : un coup d'œil sur la "nouvelle" région d'Hisui

Le Pokémon Presents mercredi dernier (voir tous les détails ICI) a été l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur Légendes Pokémon : Arceus. D'abord, contrairement à de nombreuses craintes de joueurs, la sortie du jeu ne sera semble-t-il pas reportée et reste prévue pour le début d'année prochaine. Il semblerait d'ailleurs que le jeu soit terminé puisque son poids a déjà été dévoilé sur l'eShop (même s'il faut déjà s'attendre à une mise à jour) Ensuite, on en sait plus sur l'histoire du jeu et la région dans laquelle elle se déroulera. En effet si jusqu'à présent nous pensions que l'action du jeu nous ramènerait à Sinnoh, ce n'est pas tout à fait vrai- ni tout à fait faux. En effet, Légendes Pokémon : Arceus se déroule dans le passé à une époque où la région de Sinnoh portait le nom d'Hisui et où les Pokémon et les humais vivaient chacun de leur côté. C'est donc une région de Sinnoh un peu différente qui nous attend même si les connaisseurs reconnaîtront le Mont Couronné qui trône toujours au milieu entouré de nombreux environnements tous différents comme les Plaines Obsidiennes ou encore la ville, Rusti-Cité, Grâce au site officiel, on découvre d'ailleurs la carte du jeu. Retrouvez-la sur cette page avec quelques images et captures d'écran du dernier trailer du jeu. En prime retrouvez la présentation de la région d'Hisui.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sortira le 28 janvier 2022 pour le découvrir. Plus de détails dans nos news précédentes.

Votre aventure se déroulera au cœur de Hisui, une région vaste et pourvue de somptueuses richesses naturelles, lors d'une époque lointaine où il était rare pour les Pokémon et les êtres humains de vivre en harmonie. Avec le temps, cette région a pris un tout autre nom, qui ne vous est peut-être pas inconnu : Sinnoh. Le Mont Couronné qui s'élève au centre de la région de Hisui est entouré de nombreuses zones dotées d'environnements distincts. Chacune d'elles possède ses propres particularités naturelles et abrite des écosystèmes différents. Les resplendissantes Plaines Obsidiennes, avec leurs fleurs ravissantes et leur végétation luxuriante en sont un bon exemple. Elles foisonnent de Pokémon favorisant les prairies et les forêts.

Source : Pokemon