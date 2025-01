Nintendo Music - Legendes Pokémon : Arceus et Super Mario Kart s'invitent au catalogue musical

Dernier avantage ajouté au Nintendo Switch Online, l'application Nintendo Music permet d'écouter légalement et gratuitement de nombreuses musiques provenant de jeux Nintendo divers et variés notamment celles de Super Mario Odyssey ou encore de Mario Kart 8 Deluxe.

Comme chaque mardi, l'application vient de s'offrir une nouvelle mise à jour avec deux nouvelles bande-son au compteur :

Légendes Pokémon : Arceus - 47 morceaux - 2h16 d'écoute

- 47 morceaux - 2h16 d'écoute Super Mario Kart - 16 morceaux - 16 minutes d'écoute