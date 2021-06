Super Mario Kart retrouve son éditeur de circuit

L'année dernière , Nintendo a subi une fuite de données et de documents importants parmi lesquels des codes sources, des illustrations et des tas d'informations concernant le développement de grands jeux de la société japonaise (voir détails ici.) Au milieu de toutes ces précieuses données, il y avait aussi apparemment le premier prototype du jeu Super Mario Kart sorti en 1991 sur Super Nintendo; un prototype tournant sur SFX-DOS, une extension de la console conçue en interne par Nintendo et la transformant en une sorte d'ordinateur (avec clavier, port disquette et une interface dédiée.) Ainsi les développeurs pouvaient travailler et voir directement ce que cela donnait sur la console.

Si aujourd'hui, on en reparle c'est grâce à un hackeur nommé MrL314 qui a farfouillé dans les données du prototype de Super Mario Kart et réussi à restaurer l'éditeur de pistes utilisé par Nintendo pour créer son jeu; une sorte de Super Mario Kart Maker et un petit morceau d'histoire que nous vous proposons de découvrir avec les images publiées par MrL314. L'éditeur a des limitations mais on peu placer des items et divers objets, des panneaux ou encore des pièces.

Alors Nintendo finira-t-il un jour par sortir ce genre de programme et seriez vous intéressé par un Mario Kart Maker ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

I DID IT!! I RESTORED THE SFX-DOS FUNCTIONALITY BACK TO SUPER MARIO KART!! OH I AM SO HAPPY RIGHT NOW. THIS THING WAS A MONSTER pic.twitter.com/kcqSsh2DbG — MrL314 ???? (The L-DISK) (@LF_MrL314) June 5, 2021

Source : Videogameschronicle