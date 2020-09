Mario Kart TOUR : une nouvelle saison spéciale Super Mario Kart est arrivée

Annoncé lors du Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct (voir toutes les infos ICI), Mario Kart TOUR accueille dès aujourd'hui une nouvelle saison aux couleurs du tout premier opus de la série, à savoir Super Mario Kart (SNES).

Dans cette nouvelle saison en plus de nouveaux personnages jouables disponibles en boutique, le célèbre circuit Route Arc-en-ciel (Remix) sera mis en valeur. Retrouvez dès maintenant dans la boutique du jeu un tuyau d'invocation spéciale Mario qui met en lumière Mario (SNES), le kart Rétro 8 bits et l'aile Mario 8 bits. Donkey Kong Jr. fera lui son arrivée d'ici quelques jours. Attention cependant cet événement est à durée limitée et se terminera le 23 septembre 2020 .

Retrouvez le trailer de cette nouvelle saison de Mario Kart TOUR ci-dessous.